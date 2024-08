Ufficiale Oggi scade campagna abbonamenti: fino a quando sarà possibile sottoscriverla

vedi letture

Ultime ore di vendita libera per la Campagna Abbonamenti 24/25 del Napoli! Il Napoli scrive sul proprio sito ufficiale: "Ricordiamo che la vendita si concluderà oggi alle ore 23:59. Affrettati per non perdere l'occasione di assicurarti il tuo posto al Maradona per la stagione sportiva 2024/25!

Reminder per gli Abbonati 24/25: Gli abbonati della stagione 24/25 hanno la possibilità di cedere l’utilizzo del loro abbonamento per tutte le partite (20) della stagione a un differente utilizzatore, purché quest'ultimo sia in possesso di una Fidelity Card della SSC Napoli e alle stesse condizioni tariffarie. SSC Napoli ricorda che il cambio utilizzatore potrà essere effettuato fino a 24 ore prima dell’evento".