Turchia-Italia, Vergara sogna l’esordio: scelto il numero di maglia
Questa sera l’Italia affronterà la Turchia nel secondo appuntamento di Nations League. Il commissario tecnico Roberto Mancini dovrebbe cambiare diversi uomini rispetto alla sfida contro il Belgio, anche considerando che una parte del gruppo azzurro non ha seguito la squadra a Istanbul ed è rimasta a Coverciano per preparare il successivo impegno contro la Francia.
Nations League, Antonio Vergara tra le alternative di Mancini per Turchia-Italia
Tra i calciatori a disposizione del Ct c’è anche Antonio Vergara, che continua a coltivare il sogno dell’esordio con la Nazionale maggiore. Il centrocampista del Napoli dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina, pronto però a trovare spazio nel corso della partita.
Per Vergara è stato scelto anche il numero di maglia: indosserà il 18. Un altro piccolo passo nella sua esperienza con l’Italia, in attesa della possibilità di collezionare la prima presenza in azzurro.
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