Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: da Turchia-Italia alle altre di Nations League
Sarà la Nations League a dominare il programma del calcio in tv di lunedì 28 settembre. L'appuntamento principale per il pubblico italiano è fissato alle 20.45, quando l'Italia di Roberto Mancini affronterà in trasferta la Turchia di Vincenzo Montella. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Nella stessa fascia oraria spazio anche al big match Belgio-Francia, disponibile su Sky Sport Uno e NOW, mentre Sky Sport Calcio proporrà la Diretta Gol con le altre sfide della competizione.
Calcio in tv lunedì 28 settembre: il programma completo
La giornata internazionale comincia alle 18.00 con Georgia-Ucraina, in diretta su Sky Sport Uno e NOW, oltre alla Diretta Gol di Nations League su Sky Sport Calcio e NOW. Alle 20.30 spazio anche alla Segunda Division spagnola con Leganes-Castellon su DAZN.
18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Georgia-Ucraina (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Leganes-Castellon (Segunda Division) - DAZN
20.45 Turchia-Italia (Nations League) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Belgio-Francia (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW
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