Ora occhio a Leao: è al punto più basso mai toccato al Milan e cerca riscatto

Panchina contro l'Udinese e sostituzione contro il Club Brugge. In questo inizio di stagione Rafael Leao ha toccato il punto più basso della sua avventura milanista, motivo per il quale è giunto il momento di azzerare tutto e ripartire da zero, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi sono consapevoli del fatto che il Milan con il portoghese può compiere il definitivo salto di qualità.

A volerlo non può essere solo Fonseca e dirigenza, ma in primis il ragazzo stesso, che ha 48 ore a disposizione per guadagnarsi una maglia da titolare contro il Napoli, appuntamento al quale non ha alcuna intenzione di mancare. Ed è proprio su questo che La Gazzetta dello Sport si è soffermata questa mattina, titolando: "La rimonta di Leao".