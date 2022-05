Osimhen, 27 gol in azzurro: aggancia Dionigi nella classifica all time

Victor Osimhen, col la rete del 2-0 nella vittoria per 6-1 contro il Sassuolo, ha messo a segno la sua tredicesima rete in questa stagione in Serie A.

Victor Osimhen, col la rete del 2-0 nella vittoria per 6-1 contro il Sassuolo, ha messo a segno la sua tredicesima rete in questa stagione in Serie A. Il centravanti del Napoli ha eguagliato il suo primato di reti in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (come nel 2019/20 con il Lille), inoltre è salito al 46° posto dei top marcatori azzurri di tutti i tempi. Il nigeriano con 27 reti segnate ha agganciato infatti l'ex attaccante Davide Dionigi.