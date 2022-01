Osimhen è a Napoli: domani controllo decisivo, la speranza è convocarlo col Bologna

Nella giornata di ieri la bella notizia della negativizzazione e oggi Victor Osimhen è già a Napoli, pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Il Covid-19 non è più un problema, ma per essere abile e arruolabile il centravanti nigeriano dovrà prima sottoporsi ad una visita di controllo per le fratture multiple al volto rimediate contro l'Inter lo scorso novembre.

Domani test decisivo.

La visita con il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che l'ha operato, è già stata programmata. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, domani il dottore verificherà le condizioni dell'ex Lille. La tac è prenotata e, qualora desse esito positivo, il ritorno in campo si avvicinerebbe. Osimhen non vede l'ora di tornare in campo e potrebbe essere convocato - si legge - per la partita col Bologna di lunedì prossimo.