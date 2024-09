Video Osimhen partecipa alla festa della Nigeria: gran gol al volo nel 3-0 sul Benin

C'è anche il marchio di Victor Osimhen nella vittoria per 3-0 della Nigeria contro il Benin, gara valida per le qualificazioni di African Nations Cup. Il match viene aperto e chiuso da Ademola Lookman: la stella dell'Atalanta sigla il vantaggio a fine primo tempo, poi chiude i conti all'83esimo su assist di Simon. In mezzo però c'è la rete di Osimhen, che al minuto 78 capitalizza il cross di Ndidi con un bellissimo tiro al volo. Di seguito il video