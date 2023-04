Osimhen scalpita per la Champions: nuovi esami per programmare il ritorno in gruppo

Non solo l'incredibile media di un gol ogni 89 minuti, inferiore solo a quella di un certo Haaland

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Non solo l'incredibile media di un gol ogni 89 minuti, inferiore solo a quella di un certo Haaland. Victor Osimhen in campo è un punto di riferimento ed un'arma tattica indispensabile per il Napoli e probabilmente lo sarebbe per qualsiasi squadra. L'assenza del nigeriano finisce per cambiare sia la sua squadra, che non ha l'arma dell'attacco alla profondità sotto pressione, ma anche quella avversaria che può alzare enormemente la linea difensiva e portare un pressing a tutto campo - come fatto dal Milan - senza temere l'uno contro uno alle spalle. Anche per questo è massima l'attenzione per il suo recupero per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Nuovi esami

Il problema muscolare è di poco conto, ma da non sottovalutare. In questi giorni l'attaccante ha svolto soltanto terapie, lo stesso dovrebbe fare fino alla trasferta di Lecce - che naturalmente salterà come da programma - per poi svolgere nuovi esami. Soltanto a quel punto, probabilmente a fine settimana, si capirà l'evoluzione della lesione per stabilire esattamente i tempi del ritorno in gruppo poco prima della trasferta di Milano.

Filtra fiducia

"Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio - le parole di Victor Osimhen di sabato - io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò" e la stessa fiducia è stata espressa pubblicamente da Spalletti sabato in conferenza: "Recupera per l'andata dei quarti? Siamo quasi convinti di sì, per quello che ci ha detto il medico e le sue capacità di recupero siamo fiduciosi".