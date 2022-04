Osimhen spacca la traversa di testa! Napoli già avanti 2-0!

Napoli avanti 2-0 al quarto d'ora della sfida col Sassuolo!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli avanti 2-0 al quarto d'ora della sfida col Sassuolo! Altro corner battuto da Insigne, palla al centro dell'area per Osimhen che stacca più in alto di tutti. Pallone che colpisce la traversa e varca la linea prima di tornare in gioco. La tecnologia conferma la rete del raddoppio azzurro.