Osimhen tornerà al gol a Bologna? E’ la sua seconda vittima preferita in Serie A

Victor Osimhen ha segnato cinque reti in sei sfide contro il Bologna in campionato, solo contro il Sassuolo (sei) ha realizzato più gol in Serie A.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen ha segnato cinque reti in sei sfide contro il Bologna in campionato, solo contro il Sassuolo (sei) ha realizzato più gol in Serie A. L’attaccante del Napoli, a secco di gol da due gare, solo lo scorso aprile è rimasto per tre presenze di fila senza segnare in campionato da inizio 2023. A riferire il dato statistico è Opta.