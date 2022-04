Ounas e Petagna ancora a parte, le ultime su Malcuit e Di Lorenzo: il report

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro la Fiorentina, ecco il report odierno aggiornato

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro la Fiorentina, ecco il report odierno aggiornato dove ci sono anche novità sulle condizioni di Osimhen: "Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra".