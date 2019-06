Ounas, infortunio alla caviglia in nazionale: grosso spavento, ma già sta bene

Durante l'allenamento di ieri, per l'Algeria c'è stato un grosso spavento. Il motivo? Un infortunio occorso ad Adam Ounas, precisamente alla caviglia, a causa di uno stop maldestro dell'esterno azzurro. E' stato aiutato dai compagni a lasciare il campo, ma la sua partecipazione alla prossima Coppa d'Africa non è in dubbio. Ounas potrà partecipare.

COMUNICATO - L'Equipe de Algerie ha emesso anche un comunicato ufficiale circa le sue condizioni: "Niente di grave per Ounas. Si è fatto male durante l'allenamento di mercoledì ed è stato preso in carica dallo staff della nazionale. Dopo alcuni esami, viene svelato che non è niente di grave e che sarà pronto per la prossima partita".