'Pallone Azzurro', si votano i migliori del 2021 dell'Italia: Insigne tra i candidati

Sono aperte le votazioni per il “Pallone Azzurro”, premio assegnato dai Tifosi al miglior calciatore dell’anno della Nazionale maschile e alla miglior calciatrice di quella femminile. In questa edizione gli utenti del web appartenenti alla community azzurra saranno chiamati a scegliere tra cinque candidati per ciascuna nazionale, designati a seguito dei voti conseguiti nei sondaggi “Migliore Azzurro” e “Migliore Azzurra”, indetti in occasione delle gare del 2021. I cinque candidati azzurri sono Barella, Chiesa, Donnarumma, Insigne e Spinazzola.