Pallone d'Oro, McTominay primo in una votazione! L'azzurro conquista 45 voti totali
È stata pubblicata la classifica completa del Pallone d'Oro, comprensiva dei punti ottenuti da ogni giocatore. Ed emerge come la vittoria di Ousmane Dembélé sia stata schiacciante: ben 321 punti in più di Lamine Yamal, che hanno resto la gara senza storia. Al contrario di un anno fa, quando Rodri superò Vinicius di soli 41 punti.
Nel dettaglio, Ousmane è risultato al primo posto tra i votanti in ben 73 schede su 100 con Lamine Yamal fermo a 11. Gli altri 16 sono stati distribuiti in questo modo: 6 per Vitinha, 4 per Salah, 3 per Hakimi, 1 per Mbappé e 1 anche per l'ex azzurro Khivcha Kvaratskhelia e per l'MVP della Serie A e campione d'Italia col Napoli Scott McTominay.
Questa la classifica completa:
1. Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain), 1.380 punti
2. Lamine Yamal (Spagna, Barcellona), 1.059 punti
3. Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain), 703 punti
4. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool), 657 punti
5. Raphinha (Brasile, Barcellona), 620 punti
6. Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain), 484 punti
7. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 punti
8. Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea), 211 punti
9. Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain), 172 punti
10. Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain), 171 punti
11. Pedri (Spagna, Barcellona), 124 punti
12. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain), 123 punti
13. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), 112 punti
14. Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain), 74 punti
15. Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP), 56 punti
16. Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid), 51 punti
17. Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona), 49 punti
18. Scott McTominay (Scozia, Napoli), 45 punti
19. Joao Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain), 40 punti
20. Lautaro Martinez (Argentina, Inter), 37 punti
21. Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 punti
22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 punti
23. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), 21 punti
24. Fabian Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain), 20 punti
25. Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter), 20 punti
26. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), 18 punti
27. Declan Rice (Inghilterra, Arsenal), 13 punti
28. Virgil Van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool), 7 punti
29. Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen), 5 punti
30. Michael Olise (Francia, Bayern Monaco), 4 punti
