Pallone d’Oro, tutti i candidati: due interisti e l’ex Kvara, out Osimhen
L'MVP dell'ultima Serie A figura anche tra i candidati al Pallone d'Oro. France Football ha svelato la lista dei 30 calciatori in nomination per il più ambito riconoscimento personale del mondo del calcio e in lista c'è anche Scott McTominay. Il centrocampista azzurro dovrà vedersela con calciatori del calibro di Donnarumma, Dembelé, l'ex Kvaratskhelia e non solo. C'è anche l'ex azzurro Fabian Ruiz, mentre degli interisti presenti solo Dumfries e Lautaro Martinez. Assente, invece, l'ex azzurro Osimhen.
Ecco tutti i nomi: Dumfries, Dembelè, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Douè, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappè, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Ruiz, Rice, Raphinha, Oliseh, Palmer, Pedri, Salah, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha e Wirtz.
