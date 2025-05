Parma in campo in vista del Napoli: allenamento tecnico-tattico e partitina

Il Napoli capolista dovrà andare al Tardini per proseguire il capitolo della Scudetto con l'Inter, dopo il brutto pareggio pareggio interno col Genoa. Gli azzurri di Antonio Conte andranno quindi in trasferta con la voglia di rivalsa. Dal canto suo però il Parma vuole ottenere l'ultimo punto per assicurarsi la permanenza in Serie A. Dunque, oggi la formazione di Cristian Chivu ha proseguito il lavoro settimanale a Collecchio. Di seguito il report della seduta odierna.

"Continuano gli allenamenti al Mutti Training Center per i crociati, che domenica alle ore 20:45 affronteranno il Napoli. .La squadra, agli ordini dell'allenatore Cristian Chivu e dello staff tecnico, ha svolto attivazione fisica e tecnica, esercitazione tattica generale, un circuito di mini-partite e una partita a campo ridotto. Il programma prevede una seduta di allenamento nella giornata di sabato 17 maggio".