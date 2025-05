Parma, rendimento super contro le grandi: è ottava quando vede le big

C'è un dato preoccupante in vista della partita di domenica al Tardini tra il Napoli e il Parma. La formazione di Chivu non è ancora salva matematicamente e ha bisogno di punti già a partire dal prossimo match per mettere al sicuro la categoria. Il paradosso è che la formazione gialloblu quando vede le big si scatena. Sono 19 i punti conquistati contro le prime dieci della classifica.

Nella speciale graduatoria, il Parma è in ottava posizione, più avanti addirittura di Roma e Milan. Recentemente ha battuto la Juve e pareggiato 2-2 con l'Inter rischiando la vittoria nel finale. Un’insidia in più per il Napoli che domenica assolutamente bisogno di una vittoria per continuare ad inseguire il sogno scudetto.