Paura in Danimarca-Ucraina: malore per Eriksen! La Federazione rassicura: "È cosciente"

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La partita tra Danimarca e Ucraina è stata sospesa al 66’ dopo un malore accusato da Christian Eriksen, centrocampista del Wolfsburg.

Momenti di forte apprensione per Christian Eriksen durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. Il centrocampista, oggi in forza al Wolfsburg, si è improvvisamente accasciato al suolo nel corso del secondo tempo, restando privo di sensi per alcuni istanti e generando immediata preoccupazione tra compagni e avversari. Il direttore di gara ha interrotto il match al 66’, sul punteggio di 2-1 per i danesi, consentendo l’ingresso immediato dello staff medico, mentre la situazione ha spinto successivamente all'annullamento definitivo della partita. Lo stadio è piombato in un clima di forte apprensione, con i giocatori raccolti attorno al compagno.

Malore Eriksen: il comunicato della Federazione danese

Secondo quanto riportato da Sky, a differenza di quanto accaduto durante Euro 2021 nella gara contro la Finlandia, quando il giocatore aveva subito un arresto cardiaco, questa volta Eriksen si sarebbe ripreso nel giro di pochi istanti, riuscendo anche a rialzarsi autonomamente. L’episodio ha comunque riportato alla memoria la drammatica scena di Copenaghen e ha reso necessario un intervento immediato dello staff sanitario. Le condizioni del giocatore non destano preoccupazioni e, pochi istanti fa, è arrivata anche la comunicazione ufficiale della Federazione danese attraverso i canali social: "Christian Eriksen è cosciente e sta proseguendo bene dopo l'accaduto".