Pedullà su James: "Il sogno può diventare realtà, bisogna solo pazientare ancora un po'..."

Il Napoli e James Rodriguez, un sogno che potrebbe trasformarsi in realtà, scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito: "Lo scorso 10 giugno scrivevamo così: “Il retroscena: James Rodriguez-Ancelotti, filo diretto no stop”, raccontandovi come il club partenopeo potesse contare sull’ottimo rapporto tra Carlo Ancelottie il colombiano, suo grande pallino fin dai tempi di Madrid, per cercare di avvicinarsi al classe ’91. I due sono sempre in stretto contatto, c’è una reciproca stima, un filo diretto no stop che è servito per convincere James a sposare il progetto Napoli. E non a caso l’ormai ex Bayern, come raccontato, ha detto sì a tutti: ad Ancelotti, al club, a Giuntoli e lo ha comunicato allo stesso Real. Ci siamo sul prestito, non ancora sulle modalità e sulle cifre del riscatto (il Napoli non vorrebbe spendere più di 35 milioni rispetto a una richiesta oggi più alta). Ora bisogna ancora pazientare un po’…"