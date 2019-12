Pensate che ora sia giusto per Ancelotti dimettersi? Votate il sondaggio di TN

Ennesima brutta prestazione per il Napoli di Ancelotti uscito sconfitto anche contro il Bologna. Gli azzurri a fine partita sono stati sommersi dai fischi del San Paolo in merito ad una crisi dalla quale sembra ormai difficilissimo uscire. Al momento gli azzurri sono settimi in classifica, momentaneamente a -5 dalla zona Champions. Per questo abbiamo deciso, con un sondaggio in home page, di chiedervi un giudizio. Pensate che in questo momento sia giusto per Ancelotti dimettersi? Qui potete votare votare il nostro sondaggio