Petagna quando vede l'Atalanta diventa bomber infallibile: è la sua vittima preferita

L'Atalanta è la vittima preferita di Andrea Petagna in Serie A. L'attaccante del Napoli, che ha militato per due stagioni con i bergamaschi e che questa sera dovrebbe partire dalla panchina, ha segnato cinque reti in cinque sfide contro la formazione di Gasperini. Una punta che gioca per la squadra, che solitamente non segna tantissimo ma che apre spazi e fa segnare, ma che contro l'Atalanta sa come esaltarsi.