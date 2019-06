Petizione popolare per la cittadinanza onoraria a Salvatore Carmando: via alla raccolta firme

Salvatore Carmando cittadino onorario di Napoli. A lanciare la proposta è l’avvocato Emilio Coppola, molto noto nel mondo del tifo napoletano. L’idea viene lanciata attraverso il portale Identità Insorgenti. “Salvatore Carmando non ha mai tradito, è rimasto umile al servizio della maglia in tutti i momenti belli e brutti, rappresenta per tutti un icona e, pur essendo un fiero cittadino salernitano, è giusto che la città che lo ha adottato lo faccia sentire Napoletano”, dice l’avvocato Coppola. “Sarebbe bello che tutti avallassero una scelta che merita l’uomo, il professionista e il napoletano Carmando. Occorre ovviamente la mano di tutti coloro che possono accelerare questo iter che ha dei tempi chiaramente lunghi. E lo si può fare facendo leva sulla condivisione popolare di quest’iniziativa. Carmando è nella storia della città e merita una degna ufficializzazione”, le parole dell’avvocato riportate sul portale.

L’idea ha subito raggiungo grande popolarità e l’avvocato Emilio Coppola ha annunciato su Facebook: “ sono decine le attività commerciali che si sono proposte , domani questo comitato improvvisato creerà un documento con i moduli della raccolta firme ma questo è un segnale che la gente riconosce i puri ed in un mondo fatto di mercimonio e ingratitudine è bello stringersi intorno alle proprie bandiere”