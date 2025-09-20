Pisa a Napoli: l'ultima volta nel 2007 con tripletta Lavezzi e la vittoria manca dall'86

vedi letture

Grande attesa a Pisa per la trasferta di lunedì sera sul campo del Napoli campione d'Italia e reduce dalla sfida di Champions. L’ultima sfida dei toscani a Napoli risale all’agosto 2007, per la Coppa Italia, finì 3-1 ai tempi supplementari per gli azzurri grazie alla tripletta di Lavezzi, dopo il vantaggio ospite di Kutuzov.

Il Pisa, inoltre, riporta il sito ufficiale dei toscani ha vinto a Napoli in Serie A nel gennaio 1986 per 1-0, rete decisiva di Berggreen. Gli allenatori erano Ottavio Bianchi per la squadra di casa e Vincenzo Guerini per i toscani. In generale manca da ben 12552 giorni una vittoria al Pisa in Serie A: l’ultima volta risale al 12 maggio 1991, Pisa-Bari 1-0.