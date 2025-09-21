Pisa, tegola per Gilardino: infortunio per Stengs, salta il Napoli!

vedi letture

Brutte notizie per il Pisa in vista della trasferta al Maradona contro il Napoli. Come riportato da Qui News Pisa, Calvin Stengs si è fermato durante l’allenamento odierno per un problema muscolare all’adduttore. L’olandese ha dovuto abbandonare il campo dopo aver accusato un dolore improvviso, senza riuscire a completare la seduta con i compagni. Nelle prossime 48 ore il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio.

Le prime valutazioni, tuttavia, non lasciano presagire nulla di positivo: si parla di un risentimento muscolare che potrebbe costringerlo a uno stop minimo di due settimane, con il rischio concreto che l’assenza si prolunghi oltre un mese. Una tegola pesante per il tecnico dei nerazzurri, che perde uno dei calciatori più tecnici e creativi proprio alla vigilia di un trittico complicato contro Napoli, Torino e Fiorentina.