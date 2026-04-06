Ufficiale Politano entra e decide la partita: la Lega lo premia MVP di Napoli-Milan

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L'esterno del Napoli impiega solo cinque minuti per segnare il gol decisivo di Napoli-Milan e che vale il secondo posto in classifica per gli azzurri

Matteo Politano entra al 74esimo minuto, in un momento cruciale della gara, e impiega solo cinque minuti per segnare il gol decisivo di Napoli-Milan e che vale il secondo posto in classifica per gli azzurri. La Lega Serie A premia così l'esterno azzurro come MVP della gara, è lui ad aggiudicarsi il Panini Player of the Match della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona.