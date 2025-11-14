Ufficiale

Polonia-Olanda, le formazioni: la decisione del ct Koeman su Lang

Polonia-Olanda, le formazioni: la decisione del ct Koeman su Lang
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:41Notizie
di Fabio Tarantino

In campo l'Olanda alle 20.45 contro la Polonia per la gara valida per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali in America. L'azzurro Noa Lang partirà dalla panchina. L'esterno del Napoli spera di avere spazio a gara in corso dopo aver saltato le precedenti convocazioni di ottobre. 

Il programma degli azzurri oggi in campo con le nazionali

Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda