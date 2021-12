Premier, Jorginho trascina il Chelsea: doppietta dal dischetto per l'ex Napoli

Il Chelsea riprende a correre e coglie un successo tutt'altro che scontato sul campo dell'ostico Aston Villa. Al Villa Park di Birmingham la squadra di Tuchel va in svantaggio con un autogol di James ma ribalta la sfida grazie a Jorginho (infallibile dal dischetto in Premier League) e Romelu Lukaku, che ritrova il gol in campionato che mancava da settembre. Il centrocampista azzurro, sempre su calcio di rigore, firma il 3-1 finale nei minuti di recupero.