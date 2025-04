Premier, poker Arsenal all'Ipswich: 81' per Cajuste. United ancora ko

Prosegue la trentatreesima giornata di Premier League. L'Arsenal rifila un poker all'Ipswich in trasferta e rimanda la festa per il titolo del Liverpool, in campo tra poco contro il Leicester. Titolare per l'lpswich Jens Cajuste, il centrocampista in prestito dal Napoli ha giocato 81', sostituito da Luongo. Successo prezioso per il Chelsea in casa del Fulham: i Blues tornano in zona Champions League. Sconfitto infine il Manchester United a Old Trafford contro il Wolverhampton.

Fulham-Chelsea 1-2 - 20' Iwobi (F); George (C); 93' Neto (C)

Ipswich-Arsenal 0-4 - 14', 69' Trossard (A); 28' Martinelli (A); 88' Nwaneri (A)

Manchester United-Wolverhampton 0-1 - 77' Sarabia (W)

Classifica

1. Liverpool 76 punti

2. Arsenal 66*

3. Newcastle 59*

4. Manchester City 58*

5. Nottingham Forest 57

6. Aston Villa 57*

7. Chelsea 57*

8. Bournemouth 49*

9. Fulham 48*

10. Brighton 48*

11. Brentford 46*

12. Crystal Palace 44*

13. Everton 38*

14. Manchester United 38*

15. Wolverhampton 38*

16. Tottenham 37

17. West Ham 36*

18. Ipswich 21*

19. Leicester 18

20. Southampton 11*

*una partita in più