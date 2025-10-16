De Bruyne 6º al mondo per ‘creazione di occasioni’: la classifica del CIES
Il CIES Football Observatory, in collaborazione con Impect, ha sviluppato una serie di indici di performance (su base 100) suddivisi in otto aree di gioco. L'analisi settimanale mette in evidenza i 50 migliori calciatori di movimento per ciascuna categoria, prendendo in considerazione solo le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore viene inserito esclusivamente nella classifica relativa all’area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.
Nell’indice che misura la capacità di creare occasioni, spiccano due protagonisti della Serie A tra i primi sei: Federico Dimarco dell’Inter e Kevin De Bruyne del Napoli, superati solo da Yamal, Güler, Raphinha e Salah. Di seguito la classifica, che riporta per ciascun giocatore: punteggio dell’indice, nome, club attuale ed età.
100.0 - Lamine Yamal - FC Barcellona (ESP) - 18.2 anni
98.1 - Arda Güler - Real Madrid (ESP) - 20.6 anni
95.3 - Raphinha Belloli - FC Barcellona (ESP) - 28.8 anni
95.2 - Mohamed Salah - Liverpool FC (ENG) - 33.3 anni
93.3 - Federico Dimarco - Internazionale (ITA) - 27.9 anni
93.3 - Kevin de Bruyne - SSC Napoli (ITA) - 34.3 anni
92.8 - Ismaïla Sarr - Crystal Palace (ENG) - 27.6 anni
92.4 - Dan Biton - Hapoel Be'er Sheva (ISR) - 30.2 anni
91.6 - Yunus Akgün - Galatasaray SK (TUR) - 25.2 anni
91.5 - Xherdan Shaqiri - FC Basel (SUI) - 34.0 anni
91.4 - Francisco Trincão - Sporting CP (POR) - 25.8 anni
91.1 - Pedro Porro - Tottenham Hotspur (ENG) - 26.1 anni
90.8 - Christos Tzolis - Club Brugge (BEL) - 23.7 anni
90.7 - Cole Palmer - Chelsea FC (ENG) - 23.4 anni
90.3 - Dani Olmo - FC Barcellona (ESP) - 27.4 anni
90.1 - Bernardo Silva - Manchester City (ENG) - 31.2 anni
90.1 - Hans Vanaken - Club Brugge (BEL) - 33.1 anni
89.8 - Serge Gnabry - Bayern München (GER) - 30.2 anni
89.6 - Romano Schmid - Werder Bremen (GER) - 25.7 anni
89.5 - Carlos Rodríguez - Cruz Azul (MEX) - 28.8 anni
89.4 - Ivan Perišić - PSV Eindhoven (NED) - 36.7 anni
