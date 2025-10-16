De Bruyne 6º al mondo per ‘creazione di occasioni’: la classifica del CIES

Il CIES Football Observatory, in collaborazione con Impect, ha sviluppato una serie di indici di performance (su base 100) suddivisi in otto aree di gioco. L'analisi settimanale mette in evidenza i 50 migliori calciatori di movimento per ciascuna categoria, prendendo in considerazione solo le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore viene inserito esclusivamente nella classifica relativa all’area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.

Nell’indice che misura la capacità di creare occasioni, spiccano due protagonisti della Serie A tra i primi sei: Federico Dimarco dell’Inter e Kevin De Bruyne del Napoli, superati solo da Yamal, Güler, Raphinha e Salah. Di seguito la classifica, che riporta per ciascun giocatore: punteggio dell’indice, nome, club attuale ed età.

100.0 - Lamine Yamal - FC Barcellona (ESP) - 18.2 anni

98.1 - Arda Güler - Real Madrid (ESP) - 20.6 anni

95.3 - Raphinha Belloli - FC Barcellona (ESP) - 28.8 anni

95.2 - Mohamed Salah - Liverpool FC (ENG) - 33.3 anni

93.3 - Federico Dimarco - Internazionale (ITA) - 27.9 anni

93.3 - Kevin de Bruyne - SSC Napoli (ITA) - 34.3 anni

92.8 - Ismaïla Sarr - Crystal Palace (ENG) - 27.6 anni

92.4 - Dan Biton - Hapoel Be'er Sheva (ISR) - 30.2 anni

91.6 - Yunus Akgün - Galatasaray SK (TUR) - 25.2 anni

91.5 - Xherdan Shaqiri - FC Basel (SUI) - 34.0 anni

91.4 - Francisco Trincão - Sporting CP (POR) - 25.8 anni

91.1 - Pedro Porro - Tottenham Hotspur (ENG) - 26.1 anni

90.8 - Christos Tzolis - Club Brugge (BEL) - 23.7 anni

90.7 - Cole Palmer - Chelsea FC (ENG) - 23.4 anni

90.3 - Dani Olmo - FC Barcellona (ESP) - 27.4 anni

90.1 - Bernardo Silva - Manchester City (ENG) - 31.2 anni

90.1 - Hans Vanaken - Club Brugge (BEL) - 33.1 anni

89.8 - Serge Gnabry - Bayern München (GER) - 30.2 anni

89.6 - Romano Schmid - Werder Bremen (GER) - 25.7 anni

89.5 - Carlos Rodríguez - Cruz Azul (MEX) - 28.8 anni

89.4 - Ivan Perišić - PSV Eindhoven (NED) - 36.7 anni