Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico in vista del Torino

Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico in vista del Torino
Oggi alle 19:40Notizie
di Francesco Carbone

Meno due a Torino-Napoli, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questo pomeriggio al Training Center in vista della partita di sabato in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Al SSC Napoli Training Center il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale. 