Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico in vista del Torino
Meno due a Torino-Napoli, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questo pomeriggio al Training Center in vista della partita di sabato in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.
Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Al SSC Napoli Training Center il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.
Pubblicità
Notizie
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: due rientri e ballottaggio Neres-Elmas di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com