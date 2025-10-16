Sorpresa in difesa? Sky: Marianucci può essere preferito a Beukema, il motivo

di Pierpaolo Matrone

Chi sceglierà Antonio Conte per giocare titolare nella prima partita del mini-ciclo delle prossime tre settimane? A Torino potrebbe esserci anche qualche sorpresa. In difesa tiene banco la situazione di Alessandro Buongiorno: i segnali medici sono positivi, il difensore vorrebbe esserci contro la sua ex squadra, ma Conte e lo staff valuteranno la gestione in vista della Champions.

Per le rotazioni, stando a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, occhio a Luca Marianucci: non essendo in lista UEFA, potrebbe essere la scelta per la gara di campionato al pari di quanto già accaduto a San Siro, per poi schierare Beukema in Champions col PSV.