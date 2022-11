Pres. Club Napoli Lussemburgo: "Vi racconto l'evento Diego per Sempre con tanti ex azzurri"

Andrea Castaldo, Presidente del Club Napoli Lussemburgo, ci racconta l’edizione “Diego Per Sempre” tenutosi il 29 Ottobre

Andrea Castaldo, Presidente del Club Napoli Lussemburgo, ci racconta l’edizione “Diego Per Sempre” tenutosi il 29 Ottobre al Castello Maschio Angioino di Napoli. L’evento è stato organizzato dall’associazione La Voce degli Ultimi e da Calcio, Amore e Fantasia ed ha riunito tanti Clubs Napoli (SMCV, Udine, Cava dei Tirreni, Marigliano, Zurigo, Monaco di Baviera, Olanda, Briganti, etc…) facenti parte del Gruppo di Amici ”UANM” Unione Amici Azzurri nel Mondo, come noi del granducato, che si distingue per un grande pregio, quello di considerare i vari Clubs di questo gruppo tutti sullo stesso piano uniti da una sola passione coinvolgendoci in iniziative come queste o condividendo idee attuabili nei territori dove i diversi clubs sono presenti.

"Per me è stato un onore ed una soddisfazione enorme aver rappresentato il Club Napoli Lussemburgo in una location da favola dove ho potuto ascoltare dal vivo i racconti dei nostri azzurri scudettati che ritengo incrociarsi con il presente del Napoli che riflette il forte spirito di gruppo creatosi intorno a Maradona il quale portó a Napoli quel tricolore spinto con la forza prima di grandi giocatori ma anche di veri uomini affamati di vittoria scrivendo la storia del Napoli.

In tale occasione ho potuto consegnare la tessera onoraria del Club Napoli Lussemburgo agli ex calciatori del tricolore come il Bomber Bruno Giordano, Nando Rambo De Napoli, The Magic Box Gianfranco Zola, Giuseppe Volpecina e Raffaele De Fusco. Occasioni rare per noi Clubs all’estero, pertanto ringrazio a nome mio e del Club gli organizzatori ed UANM. Aspettando nuove iniziative alle quali speriamo di potervi partecipare con la nostra passione urliamo in coro Sempre Forza Napoli".