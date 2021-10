Presenza inusuale a Castel Volturno: arrivato Chiavelli, l'uomo dei contratti

A Castel Volturno, dove il Napoli continua ad allenarsi con i superstiti che non sono impegnati con le nazionali, poco fa è stato avvistato anche Andrea Chiavelli. Una presenza inusuale, come riferisce il collega di Sportitalia Manuel Parlato. Quello che è stato rinominato 'l'uomo dei contratti' è arrivato al centro sportivo e chissà che non possano esserci novità in vista.