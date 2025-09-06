Prima vittoria per Gattuso, Tuttosport: "Sì, è l'Italia giusta"

Prima pagina

Oggi alle 08:50


"Sì, è l'Italia giusta!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Nazionale di Gennaro Gattuso ha conquistato tre punti importanti per la classifica travolgendo a Bergamo l'Estonia. Un 5-0 maturato nel secondo tempo che permette agli azzurri di continuare a sperare di agganciare il primo posto nel girone che vale la qualificazione ai prossimo Mondiali.