Secondo cambio per il Napoli: entra Politano

Secondo cambio per il Napoli: entra PolitanoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:22Notizie
di Antonio Noto

Subito dopo il gol del vantaggio di Hojlund, il Napoli ricorre al secondo cambio. Conte cambia David Neres con Matteo Politano. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.