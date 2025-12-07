Ancora Hojlund! Il danese firma il sorpasso al 78'

Ancora Hojlund! Il danese firma il sorpasso al 78'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli ripassa in vantaggio con Rasmus Hojlund al 78'! Cross di Neres verso il secondo palo, McKennie per anticipare Lang serve inavvertitamente il danese che la spinge di testa alle spalle di Di Gregorio.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.