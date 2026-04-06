Primo cambio per il Napoli: entra Alisson

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Primo cambio per il Napoli al 70'. Antonio Conte fa entrare Alisson Santos al posto di Giovane. Scott McTominay prende il posto di centravanti al posto dell'ex Verona.

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