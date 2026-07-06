Ufficiale Nuova maglia Napoli, parte la vendita: prezzi e dove acquistarla

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Nuova maglia SSC Napoli 2026/27: inizia la vendita per la jersey speciale del Centenario. Ecco i prezzi e dove acquistarla

La SSC Napoli alle ore 19:26 di lunedì 6 luglio ha dato ufficialmente il via alla vendita della Maglia Gara Home Authentic 2026/2027. La nuova jersey per la prossima stagione è già acquistabile sullo store online del club al prezzo di 150 euro, disponibile nelle taglie S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, con allegata guida alle taglie. Inoltre, la maglia con il bellissimo logo del centenario è personalizzabile con nome e numero, che può essere personale o scelto tra i giocatori azzurri, per una cifra di 20 euro, e con la patch della Serie A per 10 euro in più.

Nuova maglia Napoli 2026/27: descrizione e spiegazione Centenario

"La Maglia Gara Home Authentic 2026/2027 della SSC Napoli nasce per celebrare un secolo di calcio, passione e appartenenza. L’esclusiva colorazione Centenary Blue rende omaggio ai 100 anni del club, reinterpretando l’identità azzurra attraverso uno stile elegante, moderno e ricco di dettagli celebrativi", scrive la SSC Napoli sul suo portale ufficiale. "Sul cuore domina il logo ufficiale del Centenario, simbolo di una storia leggendaria vissuta insieme al popolo partenopeo, accompagnato dai loghi EA7 e MSC integrati armoniosamente nel design della maglia. Novità assoluta di questa stagione, la tecnologia NFC che ti permette di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli, applicata all’interno della patch “Authentic”, simbolo di originalità e autenticità del prodotto.

Il retro collo è personalizzato con la scritta “Partenopei”, tributo alle radici e all’orgoglio di un’intera città. Completano il kit lo sponsor Sorgesana sul retro e il logo Dongfeng sulla manica. Realizzata in poliestere leggero e performante, la maglia richiama la texture del tradizionale tessuto a maglia, fondendo heritage e innovazione tecnica. Gli inserti in rete sotto le maniche favoriscono massima traspirabilità e libertà di movimento, garantendo comfort e prestazioni elevate. Lo scollo a V, insieme al colletto stile polo e ai bordi manica in costina, è impreziosito da una raffinata lavorazione jacquard che dona esclusività al capo. Il taglio asimmetrico sui fianchi e gli spacchi laterali completano il design con un tocco di dinamismo ed eleganza contemporanea, rendendo questa maglia un simbolo unico del Centenario azzurro. La vestibilità Regular Fit unisce comfort e stile, adattandosi perfettamente sia alle esigenze del gioco del calcio, garantendo libertà di movimento come quella dei calciatori professionisti, sia ai momenti fuori dal campo, grazie al suo design elegante e versatile ideale per il tempo libero e le uscite quotidiane".