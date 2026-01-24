Primo gol in Serie B per Rao! L’azzurrino 2006 trascina il Bari nel successo a Cesena
Dopo un periodo molto complicato, il Bari ritrova il successo vincendo 2-1 sul campo del Cesena. Un successo importante, arrivato all’esordio stagionale di Moreno Longo, tornato sulla panchina biancorossa dopo l’esonero di Vincenzo Vivarini e terzo allenatore dell’annata. I tre punti permettono ai Galletti di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione e di portarsi in area playout, dando segnali di ripresa.
A rendere la giornata ancora più positiva è stato anche il primo gol stagionale di Emanuele Rao. Il classe 2006, arrivato in estate in prestito dal Napoli dopo l’esperienza in Serie C con la SPAL, ha sbloccato il match al 50’ con un preciso tiro a giro che ha battuto Klismann.
