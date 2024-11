Proteste in Georgia contro il Governo filo-russo, Kvaratskhelia: "Il popolo vuole l'Europa!"

vedi letture

Sono giorni di grandi proteste - ed anche scontri - in Georgia. La situazione è già incandescente dalla contestata vittoria elettorale (anche per l'Unione Europea) dell'attuale primo ministro e miliardario Irakli Kobakhidze, vicino alle posizioni del regime del presidente russo Vladimir Putin, e che giovedì ha annunciato che il paese non parteciperà ai negoziati per aderire all’Unione Europea prima della fine del 2028. A quel punto in migliaia si sono riversati per le strade del paese sventolando bandiere dell'Unione Europea e pure dell'Ucraina in contrapposizione al governo filo-russo e si sono registrati anche pesanti scontri.

In merito s'è espresso anche la stella georgiana del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, autentica icona in patria: "Sto seguendo i fatti che stanno accadendo nel nostro paese e vorrei esprimere la mia opinione e la mia posizione di cittadino. Il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare sulle strade europee, questa è la nostra scelta storica, l'unica scelta giusta ed è inaccettabile allontanarsi da questa strada. Questo paese è del popolo e nessuno è al di sopra della sua volontà. Mi sento ferito per il mio paese, per la mia gente. Mi sento ferito nel guardare i video che diventano virali. Stop alla violenza e alle aggressioni! La Georgia merita l'Europa oggi più che mai!".