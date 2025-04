Foto PSG-Angers, ultras parigini omaggiano Diego De Vivo: maxi coreografia al Parco dei Principi

PSG e Angers sono in campo per la 28ª giornata di Ligue1 che potrebbe aggiudicare il titolo matematico alla squadra parigina. Un pareggio basterebbe a Kvaratskhelia e compagni per vincere il campionato francese.

Grande atmosfera al Parco dei Principi di Parigi non solo per l'attesa dell'ennesimo titolo da mettere in bacheca. Ad inizio partita, infatti, gli ultras del Paris Saint-Germain hanno onorato il gemellaggio con gli ultras del Napoli, consolidato in virtù del rapporto tra i gruppi K-Soce e Ultras 72, con una bellissima coreografia. Gli ultras parigini hanno esposto un emozionante striscione con la scritta "Diego vive" in omaggio di Diego De Vivo, il giovane calciatore napoletano scomparso la settimana scorsa dopo un malore in campo. Ricordiamo che il padre di Diego è tra i membri storici del gruppo Ultras 72. Di seguito le immagini diventate già virali sui social.