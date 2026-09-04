Psg, altro ko col Monaco: è crisi? Kvara e compagni senza vittoria da 4 gare

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Il Paris Saint-Germain non vince da quattro partite e cade anche contro il Monaco: Luis Enrique cerca una svolta dopo un avvio complicato

Paris Saint-Germain "in crisi" in questo avvio di stagione: alla vittoria nell'esordio ufficiale in Supercoppa UEFA contro l'Aston Villa, sono seguite quattro gare di fila senza successo, di cui due sconfitte. La prima per 1-0 in Supercoppa di Francia contro il Lens, la seconda stasera, per 2-1, contro il Monaco in Ligue 1; in mezzo due pareggi per 2-2 con Lille e Rennes. Un periodo tutt'altro che semplice per Khvicha Kvaratskhelia e compagni, che avevano chiuso la scorsa annata calcistica sollevando la Champions League e ad agosto si era ricominciato con un altro trofeo, ma poi la situazione si è inaspettatamente complicata. Luis Enrique è ora chiamato a trovare rapidamente le soluzioni per sbloccare la sua squadra, i dubbi sulla buona riuscita sono pochi visti i risultati straordinari ottenuti a Parigi.

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