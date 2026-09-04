Tuttonapoli Inter-Napoli, il dato che preoccupa gli azzurri: a San Siro per sfatare un tabù

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Il Napoli sfida l’Inter a San Siro, dove non vince dal 2017: appena nove successi azzurri in 80 trasferte di Serie A contro i nerazzurri

Il Napoli si prepara alla trasferta contro l’Inter con l’obiettivo di interrompere un tabù che dura da oltre nove anni. L’ultima vittoria azzurra a San Siro contro i nerazzurri risale infatti al 30 aprile 2017, quando una rete di Callejon decise la sfida. Negli ultimi 68 anni i partenopei hanno espugnato il campo dell'Inter appena quattro volte in 56 incontri di Serie A: oltre al successo del 2017, figurano lo 0-3 del 2011, lo 0-2 del 1994 e l’1-2 del 1968.

Inter-Napoli, lo storico a sfavore degli azzurri

Allargando il bilancio all’intera storia del massimo campionato, il Napoli ha conquistato nove vittorie nelle 80 trasferte disputate contro l’Inter, con cinque successi ottenuti tra il 1933 e il 1958. Considerando anche la Coppa Italia, il totale sale a dieci affermazioni in 85 partite: l’unica fuori dalla Serie A è lo 0-1 del 2020, firmato da Fabián Ruiz nella semifinale d’andata della competizione poi conquistata dalla squadra allenata da Gennaro Gattuso.