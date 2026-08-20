Puzone, il migliore amico di Maradona ricoverato d’urgenza: da giorni viveva su una panchina

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Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli e amico di Maradona, è stato ricoverato d’urgenza dopo essere stato trovato da giorni su una panchina ad Acerra.

Pietro Puzone, ex ala destra del Napoli e grande amico di Diego Armando Maradona durante gli anni in azzurro, è stato ricoverato d’urgenza presso la Clinica Villa dei Fiori di Acerra. Il 63enne si trovava da giorni sdraiato su una panchina, con ferite sulle gambe e sulle braccia, in una situazione di forte degrado legata alla dipendenza dall’alcol. A lanciare un appello sui social per chiedere l’intervento dei servizi sociali è stato l’attivista ambientale Alessandro Cannavacciuolo. Il suo post è diventato virale in poche ore, contribuendo a riportare l’attenzione sulle condizioni dell’ex calciatore.

Pietro Puzone ricoverato dopo l’appello sui social: era da giorni su una panchina ad Acerra

“Girarsi dall'altra parte è una scelta. E di fronte a Pietro, l'indifferenza non è neutralità: è complicità. È sotto gli occhi di tutti. Le immagini gridano ciò che molti fingono di non vedere: la vita di un uomo spezzata su una panchina, affogata nel degrado sociale e nell'abbandono. Permettere che una persona marcisca così in mezzo alla strada non è solo una sconfitta umana, è il fallimento di un'intera comunità e delle sue istituzioni. Pietro ha bisogno di cure urgenti, dignità e un tetto, non di un'attesa passiva del suo destino. Un appello ai Servizi Sociali e alle autorità comunali: fate presto”. Cannavacciuolo ha poi spiegato che Puzone era rimasto per giorni sotto il sole, continuando a bere alcolici. Puzone aveva debuttato con il Napoli nel 1982 e nel 1987 aveva conquistato lo scudetto e la Coppa Italia insieme a Maradona. Con la maglia azzurra ha collezionato nove presenze, vestendo successivamente anche quelle di Catania, Spezia e Ischia. Dopo il ritiro dal calcio, ha attraversato un lungo periodo di difficoltà, segnato dalla dipendenza dall’alcol e dalla vita in strada.