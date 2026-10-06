Tuttonapoli Vergara show, ma a Napoli gioca meno di Lang. Messaggio ad Allegri?

Vergara illumina la nazionale, ma al Napoli il suo minutaggio racconta un'altra storia. Il centrocampista, elogiato da tutti dopo la prova contro la Turchia, in questa stagione ha collezionato appena 162 minuti con la maglia azzurra, venti in meno di Lang, che finora è rimasto una sorta di oggetto misterioso. Un dato che fa riflettere, soprattutto alla luce delle recenti prestazioni in azzurro e dei giudizi lusinghieri arrivati dai quotidiani. Anche al Franchi, del resto, Vergara era rimasto in panchina per l'intera partita, senza trovare spazio.

Vergara show in nazionale, ma a Napoli il suo spazio è ancora poco

Il contrasto tra il rendimento con l'Italia e l'impiego con il Napoli è evidente e alimenta più di un interrogativo sulle scelte tecniche della stagione. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare: dopo la vetrina internazionale, è possibile che Allegri decida di concedergli più minuti, quantomeno nelle prossime gare. Resta da considerare l'infortunio al polpaccio accusato a Bologna, un fattore che potrebbe frenare il suo possibile rilancio, in attesa degli accertamenti che chiariranno i tempi di recupero.