Podcast De Biasi su Vergara: "Gara normale per le sue doti, mi aspetto di più"

Grande prova ieri di Vergara in Nazionale. Voti alti, per i quotidiani è stato il migliore in campo. Ne ha parlato a Gianni De Biasi intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Abbiamo bisogno tutti di un processo di crescita graduale. Magari nei clublo vedevate dribblare di più ma poi l'importante è mettersi in luce. Anche per me ieri ha fatto una partita normale e io da allenatore pretenderei sempre di più con dribbling, spunti e conclusioni. Ma credo che questo se lo aspetti anche Mancini e bisogna solo avere pazienza senza puntare subito il dito".

"Hojlund? C'è la necessità di trovare il modo di sfruttarlo a dovere. Lui ha bisogno molto di un gioco verticale per attaccare la profondità. L'ho visto spesso in nazionale e credo sia un giocatore che deve giocare alla Inzaghi, per intenderci, quindi sempre sulla linea del fuorigioco e coi movimenti a mezzaluna per attaccare la profondità".

"Scudetto? Inter in pole e poi Roma, ovviamente aspettiamo i verdetti del campo. Però per quello che sto vedendo la Roma sarà difficile da affrontare per tante squadre".