Napoli-Frosinone, la prevendita fa ben sperare: già tre settori sold out

La prevendita di Napoli-Frosinone sta andando bene. Pienone possibile aspettando i prossimi giorni. Sono già esaurite le curve superiori e i distinti superiori, mentre si va verso il tutto esaurito anche in tribuna Nisida e nei distinti inferiori.

Stadio Maradona verso il pienone

L'andamento dei biglietti conferma il forte entusiasmo dei tifosi azzurri in vista della sfida della ripresa del campionato. Con i settori più popolari già al completo e gli altri in rapido esaurimento, l'appuntamento con il Frosinone si avvia a registrare un'ottima cornice di pubblico.