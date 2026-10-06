Inacio, salta l'esordio con l'Italia: torna il rischio della convocazione col Brasile

Samuele Inacio è stato convocato dalla nazionale italiana per la gara con la Turchia, ma non è sceso in campo. La chiamata è stata un segnale di attenzione nei suoi confronti, ma non si è tradotta in un esordio: il giocatore è rimasto a disposizione del commissario tecnico senza mai calcare il terreno di gioco.

Il rischio Brasile

Proprio questo dettaglio può avere conseguenze importanti sul suo futuro. In linea di principio, infatti, chi non ha ancora disputato una partita ufficiale con una nazionale non è vincolato a quella federazione e può ancora scegliere di rappresentarne un'altra. Per questo si fa strada il timore che Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, possa decidere di convocarlo e di farlo esordire con la Seleção. Un'eventualità che per l'Italia significherebbe perdere un giovane su cui aveva puntato, senza essere riuscita a metterlo alla prova in campo.