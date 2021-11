Qatar 2022, Spagna e Serbia ai Mondiali. Per Svezia e Portogallo solo playoff

Nel Gruppo A della zona europea di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 il Portogallo di Cristiano Ronaldo viene raggiunto dal gol di Mitrovic al 90' e rimane seconda dietro ai serbi che si qualificano ai Mondiali. I lusitani costretti ai playoff, così come la Svezia. Infatti nel Gruppo B Alvaro Morata appone la firma sul pass qualificazione della Spagna. La rete dello juventino, a segno nel finale contro la Svezia con lo scavetto, assicura l'accesso al prossimo Mondiale delle Furie Rosse. Il gol-vittoria è arrivato pochi minuti dopo l'ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic, tenuto inizialmente in panchina dal c.t. Andersson.

I risultati della decima giornata:

Portogallo-Serbia 1-2 (2' Sanches, 33' Tadic, 90' Mitrovic)

Lussemburgo-Irlanda 0-3 (67' Duffy, 75' Ogbene, 88' Robinson)

Spagna-Svezia 1-0 (86' Morata)

Grecia-Kosovo 1-1 (44' Masouras, 76' Rrahmani)

La classifica aggiornata del gruppo A

Serbia 20

Portogallo 17

Irlanda 9

Lussemburgo 9

Azerbaigian 1

La classifica finale del gruppo B

Spagna 19

Svezia 15

Grecia 10

Georgia 7

Kosovo 5