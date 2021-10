Qatar 2022, Zielinski titolare in Albania-Polonia: dal 1' anche l'ex azzurro Hysaj

Sono ufficiali le formazioni di Albania-Polonia, match in programma alle 20.45 valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Tra le fila polacche è titolare l'azzurro Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli sfiderà l'ex compagno di squadra Elseid Hysaj, in campo per la nazionale albanese. Di seguito lo schieramento della Polonia.

85 minut do #ALBPOL 🇦🇱🇵🇱 pic.twitter.com/AFsg0qv3EK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 12, 2021